Real Sociedad-Osasuna martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia ai Txuri-urdin
Martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 si svolgerà la partita tra Real Sociedad e Osasuna, valida per gli ottavi di finale di Copa del Rey. In questa occasione, verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla fiducia riposta nei Txuri-urdin. Un incontro che rappresenta un classico della coppa nazionale, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di calcio di Primera Division.
Negli ottavi di finale di Copa del Rey potremo assistere a un’interessante sfida tra squadre di Primera Division martedì notte: la Real Sociedad attende l’Osasuna, in quello che si sta tramutando in una partita classica nella coppa nazionale. Questa è, infatti, la terza edizione consecutiva che vede le due squadre incrociare i loro cammini: i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Real Sociedad-Osasuna: sarà la quinta volta di fila - Quattro vittorie di fila nelle ultime quattro uscite: la Real Sociedad quando vede l’Osasuna vede rosso oseremmo dire. ilveggente.it
Copa del Rey, niente da fare per l'Osasuna: 2-0 della Real Sociedad, vola in seminale - Decisiva l'eliminazione dell'Osasuna, battuto grazie a una genialità di Barrenetxea e a due errori molto gravi di Sergio Herrera, nel secondo ... tuttomercatoweb.com
Osasuna - Real Sociedad | La Real se frota las manos sin Budimir : previa, análisis, pronóstico y predicción - El parón internacional puede haber venido bien tanto a Osasuna como a la Real Sociedad, ambos más cerca de la zona de descenso de lo esperado antes de comenzar la temporada. marca.com
- Barça stratosferico ma che spettacolo tra Atlético e Real Sociedad! - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook
Il #Dortmund rischia con l'Eintracht, poi trova il pari al 96°. La Real Sociedad stende il Getafe x.com
