Il Tribunale di Roma ha stabilito che le clausole di Netflix che consentivano aumenti di prezzo senza giustificazione sono nulle. La decisione arriva dopo un procedimento legale che ha portato alla condanna del servizio di streaming a rimborsare gli utenti coinvolti e a ridurre i costi degli abbonamenti. La sentenza definisce illegittimi gli aumenti applicati senza previa comunicazione o motivazione valida.

Una sera come le altre: divano, coperta, serie nuova. Poi l’email che gela l’entusiasmo. “Il prezzo cambia.” Oggi, una sentenza rimette in pari i conti C’è una novità che tocca da vicino milioni di persone. Il Tribunale di Roma ha accolto l’azione del Movimento Consumatori contro Netflix Italia. Secondo l’associazione, i giudici hanno dichiarato nulle le clausole vessatorie che permettevano di cambiare prezzo e condizioni senza un motivo chiaro. Il periodo contestato va dal 2017 a gennaio 2024. La decisione è forte. Riguarda gli aumenti illegittimi applicati nel 2017, 2019, 2021 e a novembre 2024. Restano fuori gli aumenti dei contratti firmati dopo gennaio 2024.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Netflix dovrà rimborsare i consumatori: “Aumento dell’abbonamento illegittimo”

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