Un tribunale di Roma ha deciso che Netflix dovrà restituire dei soldi a milioni di utenti. La sentenza riguarda un procedimento legale avviato contro la piattaforma di streaming, che è stata condannata a effettuare i rimborsi. La decisione è definitiva, anche se la società può presentare eventuali ricorsi. La vicenda riguarda questioni di fatturazione e trasparenza nei pagamenti degli abbonamenti.

Venerdì scorso il tribunale di Roma ha stabilito che gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati in Italia da Netflix tra il 2017 e il 2024 sono illegittimi, e in quanto tali dovranno essere risarciti. È una delle più importanti decisioni a favore dei consumatori degli ultimi anni: per la quantità di persone che potenzialmente potrebbero avere accesso al risarcimento e per il precedente che crea. Il numero di abbonati a Netflix in Italia non è noto, ma secondo le stime di Movimento Consumatori, l’associazione che ha avviato l’azione legale che ha portato alla sentenza, tra il 2019 e l’ottobre del 2025 gli abbonati di Netflix in Italia sono passati da 1,9 a 5,4 milioni: la quantità di risarcimenti che la piattaforma potrebbe dover erogare è quindi altissima. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Netflix dovrà rimborsare milioni di persone?

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Temi più discussi: Netflix dovrà rimborsare fino a 500 euro per i rincari illegittimi. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma; Netflix, per il tribunale illegittimi gli aumenti dal 2017 al 2024. Ora rimborsi fino a 500 euro; Milioni di abbonati in Italia gioiscono: Netflix deve abbassare i prezzi; ? Cos'è questa storia dei rimborsi di Netflix fino a 500 euro (e chi può riavere i soldi)).

Netflix dovrà rimborsare fino a 500 euro per i rincari illegittimi. Lo ha stabilito il Tribunale di RomaIl Tribunale di Roma mette nel mirino Netflix e i rincari applicati negli ultimi anni agli abbonamenti in Italia. Con una sentenza destinata ad avere un impatto su milioni di utenti, i giudici hanno d ... milanofinanza.it

Netflix dovrà rimborsare i consumatori: Aumento dell’abbonamento illegittimoScopri come la recente sentenza del Tribunale di Roma contro Netflix potrebbe influire sul tuo abbonamento. Informazioni su rimborsi, riduzioni di prezzo e come richiedere il tuo diritto. temporeale.info

#Netflix dovrà rimborsare gli utenti. Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi gli aumenti degli abbonamenti dal 2017 al 2024. Motivo Clausole che permettevano modifiche di prezzo senza un valido motivo. Possibili rimborsi fino a 500€. Hai avuto Netfl - facebook.com facebook

Netflix, per il tribunale illegittimi gli aumenti dal 2017 al 24: dovrà ridurli e rimborsare x.com