La guerra nel Golfo coinvolge direttamente alcuni Paesi e, indirettamente, altri che si trovano a osservare da vicino. Alcuni stati sono impegnati in azioni militari, mentre altri mantengono una posizione di neutralità. Tuttavia, la crisi ha ripercussioni che si fanno sentire ovunque nella regione, influenzando economie, traffici e relazioni diplomatiche. Nessuno può dirsi completamente estraneo a questa situazione di tensione crescente.

Nel Golfo nessuno è davvero lontano dalla guerra. Alcuni Paesi combattono, altri osservano. Ma tutti sentono il peso della stessa tempesta. Per anni il Golfo Persico ha cercato di presentarsi come una zona di equilibrio. Grandi capitali finanziarie, aeroporti globali, turismo, energia. Una regione che vive di commercio e stabilità. Ma quando la tensione tra Iran, Israele e Stati Uniti è salita di livello, anche i Paesi che si definiscono neutrali hanno scoperto quanto sia difficile restare davvero fuori dal conflitto. Non si parla di guerre dichiarate o invasioni. Il coinvolgimento è più sottile. Spazio aereo utilizzato, basi militari straniere, intercettazioni di missili, rotte energetiche sotto pressione.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - La guerra nel Golfo coinvolge tutti: come i Paesi “neutrali” sono finiti dentro la crisi

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