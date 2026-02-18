google pixel 10a prezzo aggiornato e dove acquistarlo

Il Google Pixel 10a arriva sul mercato con un prezzo stabile, dopo l’annuncio ufficiale. La decisione di mantenere il costo invariato deriva dalla volontà di offrire un dispositivo di qualità a un prezzo accessibile. Il telefono si rivolge a chi cerca uno smartphone affidabile senza spendere troppo, con caratteristiche aggiornate rispetto alla versione precedente. I rivenditori già iniziano a proporlo nelle loro offerte, e molti utenti attendono di poterlo acquistare nei negozi fisici e online. Il dispositivo sarà disponibile a partire dalla prossima settimana.

Il Google Pixel 10a è stato annunciato ufficialmente, confermando una proposta di fascia media con prezzo stabile rispetto al modello precedente. Il nuovo dispositivo mantiene una linea di continuità con il Pixel 9a, offrendo prestazioni equilibrate senza un incremento tarifario significativo e senza stravolgimenti radicali rispetto al passato. prezzo e configurazioni principali del google pixel 10a. La quota di partenza si posiziona a $499 per 128 GB di memoria, con la possibilità di salire a $599 per 256 GB. Il prezzo resta invariato rispetto al Pixel 9a, senza nuove maggiorazioni e senza grandi scossoni nella proposta hardware. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Pixel 10a vs pixel 10: google rende semplice la sceltaGoogle ha presentato il confronto tra Pixel 10a e Pixel 10, rendendo più facile capire le differenze tra i due modelli.

Pixel 10 contro pixel 10a perché comprare pixel 10 da 599 euro conviene rispetto al pixel 10a da 499 euroGli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.

Google Pixel 10a: A phone with more in store, in store soon

