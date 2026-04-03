A fine anno scorso, è stato annunciato che all'inizio del 2026 sarebbe stata introdotta una funzione di chat erotiche su ChatGpt, riservata a utenti maggiorenni e verificati. Tuttavia, questa opzione è stata successivamente bloccata, suscitando discussioni sulla presenza di contenuti di natura sessuale nelle conversazioni con l'intelligenza artificiale. La decisione ha coinvolto diversi aspetti legati alla sicurezza e alla regolamentazione delle piattaforme digitali.

Alla fine dello scorso anno era arrivato l’annuncio dell’arrivo, all’inizio del 2026, delle chat erotiche di ChatGpt, ovvero l’introduzione di conversazioni e contenuti sessuali con l’AI, riservato agli utenti maggiorenni e verificati. Negli ultimi giorni però la notizia: OpenAI ferma la realizzazione del progetto. Le motivazioni sono diverse: da quelle etiche a quelle più pratiche e di sviluppo. Probabilmente una decisione corretta, perché nel mondo e nella società di oggi non ne abbiamo davvero bisogno. Come funzionano le chat erotiche su ChatGpt. Da quando OpenAI ha lanciato ChatGpt la crescita nel suo utilizzo è stata esponenziale, nel giro di pochi mesi è diventata la chat con contenuti di Intelligenza Artificiale più usata, con tanto di abbonamento per avere accesso a sempre più funzionalità. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Bloccate le chat erotiche su ChatGpt: in fondo ne avevamo bisogno?

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