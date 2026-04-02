Unire gestione, componente emotiva e animali è una formula che può decisamente funzionare – considerando che i tre aspetti presi singolarmente sono vincenti nel panorama dei videogiochi indie (e non). Cat Parents prova a farlo puntando tutto su un’idea precisa: recuperare gatti randagi, prendersene cura e costruire per loro un luogo sicuro. Non si parla quindi di un semplice gioco “carino” a tema felino, ma di un progetto che prova a trasformare il salvataggio e l’accudimento in un’esperienza interattiva vera e propria. Il titolo è destinato con ogni probabilità al solo PC, almeno in una prima fase, ed è una scelta che non sorprende. Molti giochi indipendenti partono infatti da Steam per testare la risposta del pubblico, soprattutto quando hanno un concept particolare e una forte identità visiva.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Cat Parents, il simulatore sui gatti randagi che punta a conquistare Steam

Gatti randagi, l’associazione propone il “mese della sterilizzazione”Il problema dei gatti randagi a Cervia, una realtà diffusa in molte aree del paese, trova una risposta concreta grazie all'iniziativa lanciata...