Napoli Stellini dopo il 2-2 con l’Inter | Passiamo oltre il rigore Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…

Dopo il pareggio per 2-2 tra Napoli e Inter a San Siro, Stellini ha commentato l’esito della partita, sottolineando come si possa andare oltre il rigore. Ha inoltre menzionato che Conte, non presente in conferenza, ha già affrontato situazioni simili in passato. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN, offrendo un’analisi sobria e rispettosa degli eventi sul campo.

