Napoli Stellini dopo il 2-2 con l’Inter | Passiamo oltre il rigore Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…

Da calcionews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio per 2-2 tra Napoli e Inter a San Siro, Stellini ha commentato l’esito della partita, sottolineando come si possa andare oltre il rigore. Ha inoltre menzionato che Conte, non presente in conferenza, ha già affrontato situazioni simili in passato. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN, offrendo un’analisi sobria e rispettosa degli eventi sul campo.

Napoli, Stellini ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni post match A DAZN dopo Inter Napoli, Stellini – vice di Conte – ha commentato così il pareggio per 2-2 di San Siro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano RIGORE – «Io . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Napoli, Stellini dopo il 2-2 con l'Inter: «Passiamo oltre il rigore. Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…»

