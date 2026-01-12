Napoli Stellini dopo il 2-2 con l’Inter | Passiamo oltre il rigore Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…
Dopo il pareggio per 2-2 tra Napoli e Inter a San Siro, Stellini ha commentato l’esito della partita, sottolineando come si possa andare oltre il rigore. Ha inoltre menzionato che Conte, non presente in conferenza, ha già affrontato situazioni simili in passato. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN, offrendo un’analisi sobria e rispettosa degli eventi sul campo.
Napoli, Stellini ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni post match A DAZN dopo Inter Napoli, Stellini – vice di Conte – ha commentato così il pareggio per 2-2 di San Siro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano RIGORE – «Io . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Incontro a sorpresa per Antonio Conte con un ex calciatore dell'Inter Una fotografia che sta facendo il giro del web, mostra Antonio Conte e il suo vice, Cristian Stellini, in compagnia di Marcelo Brozovic a chiacchierare #Brozovic #Conte #SSCNapoli - facebook.com facebook
