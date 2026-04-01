Una fotografia scattata in un garage in California mostra Steve Wozniak che osserva la scheda madre di un primo prototipo di Apple I, mentre accanto a lui si trova Steve Jobs. Questa immagine rappresenta l’inizio di un’azienda che avrebbe rivoluzionato il settore tecnologico, nascendo da un ambiente modesto e da un’idea condivisa tra i due fondatori.

C’era già tutto in quella fotografia. Steve Wozniak, a sinistra, guarda la scheda madre dell’ Apple I. Steve Jobs, con i baffettini a destra, guarda dritto in camera. Era il primo aprile 1976: cinquant’anni fa. Mezzo secolo di un mito. Troppo facile dire che Jobs guardava il futuro, oggi che la creatura nata in un garage di Cupertino è un colosso da 3.600 miliardi di dollari. Oggi che il futuro si chiama intelligenza artificiale, campo di gioco nel quale Apple non sembra agguerrita quanto competitor come Google, OpenAI, Meta o Amazon. L’Apple I, costava 666,66 dollari, prezzo diabolico per avere, in sostanza, una scheda madre e il kit di montaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Steve Jobs, Wozniak e il futuro visto da un garage in California: l’origine di Apple (e del pensiero differente)

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