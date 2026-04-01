Nazionale vent' anni fa la notte magica degli Azzurri

Venticinque anni fa, gli Azzurri conquistarono una delle vittorie più memorabili nel calcio mondiale. La notte in cui l’Italia vinse il suo quarto titolo mondiale rimane impressa nella memoria collettiva, anche se sono passati ormai due decenni. Da allora, l’ultima partita ai Mondiali risale a 12 anni fa, lasciando però il ricordo di quel momento speciale che ancora vive tra i tifosi.

L’ultima partita mondiale dell’Italia è vecchia di 12 anni. Ma l’ultima notte magica sta per compierne 20. Quella notte a Berlino eravamo ancora senza smartphone, i social network non esistevano. L’intelligenza era solo vera, non artificiale. Nel 2021 una congiunzione astrale e le parate di Donnarumma ci hanno portato sul tetto d’Europa. Poteva essere un punto di svolta, è stato un episodio isolato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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ASCESA e DECLINO della NAZIONALE ITALIANA: dalla VITTORIA del 2006 al FALLIMENTO MONDIALE

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