La notte magica di Zeller virtuoso del violoncello a vent’anni

La notte magica di Zeller, giovane violoncellista di vent’anni, si è svolta recentemente durante la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale, ospitato nella città di Arezzo. L’evento è organizzato dalla Fondazione Ivan Brusch i, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini. La serata ha visto l’esibizione del musicista in un contesto di grande richiamo artistico e culturale.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Fondazione Ivan Brusch i, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ospita la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini. Il programma della stagione, che si concluderà l’8 maggio, vede le suggestive sale della Casa Museo Ivan Bruschi ospitare anche stasera concerti che, come da tradizione, porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Nel concerto di stasera alle ore 21 sarà protagonista il giovanissimo violoncellista Arne Zeller. Zeller ha recentemente vinto il prestigioso Concorso Internazionale di Budapest in Ungheria sbalordendo la giuria con una magistrale interpretazione del concerto n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La notte magica di Zeller, virtuoso del violoncello a vent’anni Leggi anche: Nazionale, vent'anni fa la notte magica degli Azzurri Klinsmann rivela: «Dopo due finali in tre anni, per l’Inter uscire così presto sarebbe un’autentica delusione. Si può vivere un’altra notte magica come la nostra del 1990!»Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano.