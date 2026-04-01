Marc Marquez | l’aria sporca rende impossibile correre in MotoGP

Durante un evento recente, un pilota di MotoGP ha dichiarato che la presenza di aria inquinata nelle gare influisce sulla possibilità di correre in modo sicuro e efficace. La questione è stata sollevata in relazione alle condizioni atmosferiche nelle aree di competizione e alle conseguenze sulla performance dei piloti. La discussione si concentra sulla relazione tra inquinamento atmosferico e sicurezza nelle competizioni motociclistiche.

"> Marc Marquez: Il Costo dell’Aria Sporca in MotoGP. Marc Marquez ha recentemente ribadito quanto l’aria sporca influisca negativamente sulle prestazioni in MotoGP, facendo segnare un ritardo fino a un secondo al giro per i piloti. Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, il campione del mondo ha affrontato una battaglia nel gruppo centrale dopo aver ricevuto una penalità all’inizio della gara. Il contatto con Fabio Di Giannantonio nella Sprint di sabato ha portato Marquez a dover scontare una lunga penalità, costringendolo a ripartire dalla 11ª posizione. Nonostante l’inizio complicato, il pilota spagnolo è riuscito a rimontare nel corso della gara, concludendo alla fine in quinta posizione dopo un confronto accanito con Enea Bastianini della Tech3. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marc Marquez: l’aria sporca rende impossibile correre in MotoGP. Articoli correlati Marc Marquez ammette: impossibile ritrovare le sensazioni della Ducati MotoGP dell’anno scorso.Marc Marquez ammette: impossibile ritrovare le sensazioni della Ducati MotoGP dell’anno scorso. Leggi anche: MotoGP, il Mondiale 2026 parte dalla Thailandia. Marc Marquez contro tutti, tutti contro Marc Marquez! When Marc Marquez Made The World Happy in MotoGP Aggiornamenti e notizie su Marc Marquez Temi più discussi: GP Brasile, le pagelle: Bezzecchi 9, impeccabile. Bagnaia, altra caduta... 4,5; Bezzecchi da record: 5 vittorie in fila, solo Marquez e Rossi come lui - News - MotoGP; Bezzecchi non si batte: Marco negli Stati Uniti vince il 5° GP di fila; MotoGP Austin, qualifiche: Di Giannantonio pole da record. Gp Austin, Marquez cade malamente: ansia Ducati, come sta, parla Tardozzi. Libere ad Acosta, Marc 4°, Bagnaia 11°Brutta caduta per Marc Marquez in avvio di prove libere della MotoGP ad Austin, lo spagnolo torna in moto e fa 4° dietro Acosta, Diggia e Martin. Più indietro Bezzecchi e Bagnaia. Le parole di Davide ... sport.virgilio.it Marc Marquez penalizzato! La sanzione da scontare in gara nel GP degli USAMarc Marquez è stato penalizzato per quanto avvenuto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in ... oasport.it A inizio aprile il centro cittadino accoglie iniziative solidali, prove su strada gratuite, animazione e l’esposizione della Ducati iridata con la MotoGP di Marc Marquez - facebook.com facebook Di Giannantonio sull'incidente con Marc Marquez: "Quello che è successo è evidente" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #DiGiannantonio x.com