I tassi innamorati diventano le star del web e i giovani prendono d’assalto l’Oasi Le Foppe

I tassi innamorati sono diventati protagonisti sui social, attirando l’attenzione di numerosi giovani che si sono diretti all’Oasi Le Foppe, nel milanese. Le immagini della coppia di animali, immortalata in un contesto naturale, stanno facendo il giro del web e suscitando interesse tra gli appassionati di fauna e natura. La scena si svolge in un’area protetta vicino a Trezzo sull’Adda.

Trezzo sull’Adda (Milano), 1 aprile 2026 – Il fascino intramontabile di una storia d’amore in bianco e nero. Le immagini che raccontano il corteggiamento di un tasso sono diventate virali, emblema dello spettacolo della natura che rinasce ogni primavera. A catturarle, le fototrappole all’ Oasi Le Foppe di Trezzo. Pochi frame, più eloquenti di mille parole. La “coppietta“ che si incontra con il favore della notte, gli sguardi che s’incrociano e scocca la scintilla, lei che abbassa il musino, lui che l’accarezza. Dissolvenza e ciascuno immagina il finale che preferisce. Non è neanche la prima volta. L’anno scorso era stata ripresa un’intera famiglia: mamma, papà, cinque piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I tassi innamorati diventano le star del web e i giovani prendono d’assalto l’Oasi Le Foppe Articoli correlati Droghe e giovani a rischio: le comunità diventano la frontiera del recuperoIn Italia il fenomeno delle dipendenze continua a rappresentare una sfida sanitaria e sociale di dimensioni rilevanti, con servizi di recupero spesso... Dipendenze a scuola e rischi del web: a Didacta le Regioni presentano i progetti per tutelare i giovani dai pericoli del digitaleAlla fiera Didacta le Regioni presentano nuovi progetti per combattere le dipendenze giovanili, con particolare attenzione all'abuso dei social...