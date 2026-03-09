Sono senza parole Famiglia nel bosco l’annuncio di Meloni spiazza tutti | cosa succede ora

Una famiglia residente in un bosco di Palmoli, in Abruzzo, ha annunciato di essere senza parole dopo le dichiarazioni di un rappresentante politico. La vicenda ha attirato l’attenzione e ha portato a un acceso dibattito pubblico. La famiglia ha comunicato la propria situazione senza ulteriori dettagli, mentre le autorità e i media continuano a seguire gli sviluppi. La discussione coinvolge ormai anche il livello politico nazionale.

Il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, entra nel dibattito politico nazionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto un’ispezione ministeriale in relazione al provvedimento del Tribunale per i minorenni che ha disposto l’allontanamento della madre dalla struttura in cui si trovavano i figli. Intervenendo durante la trasmissione Fuori dal coro su Rete4, la premier ha dichiarato: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione, ho parlato con lui ieri». E ancora: «È una decisione che non penso faccia stare meglio i bambini, gli infligge un trauma pesantissimo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Famiglia nel bosco, l'annuncio di Meloni spiazza tutti: cosa succede ora

