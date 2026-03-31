X-Files | Il reboot di Ryan Coogler entra nel vivo Robert Patrick tornerà come John Doggett?

Il reboot di X-Files diretto da Ryan Coogler sta entrando nella fase di produzione. Si parla di un ritorno di Robert Patrick nel ruolo di John Doggett. Le informazioni ufficiali indicano che il progetto sta iniziando a prendere forma, con alcune notizie riguardanti il cast e le riprese. La data di uscita e altri dettagli relativi alla trama non sono ancora stati annunciati.

Il tanto chiacchierato reboot di X-Files firmato da Ryan Coogler sembra finalmente muovere i primi passi concreti verso la produzione. Con la conferma di Danielle Deadwyler e Himesh Patel nel ruolo dei nuovi agenti dell’FBI, il progetto inizia a delinearsi, lasciando però un grande interrogativo: che fine faranno i protagonisti storici della serie originale? Se da un lato Gillian Anderson (l’indimenticabile Dana Scully) ha mostrato apertura verso la visione di Coogler, dall’altro regna il silenzio sugli altri volti iconici del franchise. Tra questi, spicca Robert Patrick, interprete dell’agente John Doggett. Robert Patrick su X-Files: “Amo Doggett, ma non credo ci sia spazio per lui”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - X-Files: Il reboot di Ryan Coogler entra nel vivo. Robert Patrick tornerà come John Doggett? Articoli correlati Leggi anche: X-Files: Himesh Patel affianca Danielle Deadwyler nel reboot di Ryan Coogler Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento X-Files, la reazione di Gillian Anderson alla sceneggiatura del reboot di Ryan Coogler; X-Files: il reboot di Ryan Coogler della serie cult ha finalmente i suoi Fox Mulder e Dana Scully; X-Files, il reboot di Ryan Coogler conquista Gillian Anderson: Siate aperti di mente; X-Files: il reboot della serie ha trovato il suo protagonista maschile. Tutto quello che sappiamo sulla serie reboot di X-FilesBrian Coogler, il regista di I peccatori, scrive e dirige un pilot che dovrà essere approvato da Hulu (Disney+). esquire.com Ryan Coogler non si ferma mai. Reduce dal trionfo agli Oscar con Sinners, il regista californiano ha già messo nel mirino il suo prossimo grande progetto: un reboot di X-Files per Hulu che promette di ridefinire uno dei pilastri della fantascienza televisiva degli - facebook.com facebook #GillianAnderson ha letto la sceneggiatura del reboot di #XFiles diretto dal candidato all'Oscar #RyanCoogler e si è fatta un'idea ben precisa. Ne parliamo qui: x.com