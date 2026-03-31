Volley Serie C Il Fucecchio soffre in casa Ma ci sono segnali positivi

Nel match di volley di Serie C, il Fucecchio ha subito una sconfitta casalinga contro la squadra di Firenze, che si è imposta con un risultato di 3-0. La formazione locale ha schierato i giocatori Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi e Pertici. Nonostante la battuta d’arresto, ci sono segnali positivi per il team di casa.

FUCECCHIO 0 FIRENZE 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All. Cei. FIRENZE VOLLEY: Badii, Boretto, Braschi, Carrai, Cassioli S., Cassioli T., Cotroneo, Fabbri, Mazzinghi, Meli, Robins, Sabatini, Romiti (L). All. Russo. Parziali: 22-25; 17-25; 19-25. Arbitro: Costabile di Siena. FUCECCHIO – Partita più combattuta questa volta da parte del Volley Fucecchio, che evidentemente riesce a giocare in scioltezza davanti ad avversari quotati, contro una squadra di alta classifica come il Firenze Volley che sta lottando per l’accesso ai play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie C. Il Fucecchio soffre in casa. Ma ci sono segnali positivi Articoli correlati Volley Serie C maschile. Il Fucecchio crolla in casa. Dominio assoluto del PratoVOLLEY FUCECCHIO 0VOLLEY PRATO 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani,... Il primo gran tour 2026 della pelle. Ci sono segnali positivi da Londra: "Si guarda anche ai piccoli brand"Un punto fermo c’è, carico di significati: Lineapelle London ha chiuso con il 22% in più. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Attenzione agli imprevisti, il recap della XXI giornata di C e D con la prima promozione in Serie C; Volley serie C, Pieve-Bottegone è il derby spaccastagione; Volley serie C. La Kabel va a trovare San Miniato. E cerca un’altra ottima prestazione; Volley, serie C: Iseo ok nel femminile, tra gli uomini bene Villanuova. Serie C, vittoria per il Messina Volley a TorregrottaNella 20ª giornata del Campionato di Serie C femminile, il Messina Volley si impone con un netto 3-0 in casa del New Team Torregrotta. Le ragazze di Marcela Nielsen conquistano 3 punti importanti che ... strettoweb.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Stromae · Formidable. Attacco SU-PER-BO di @_lovethomoruyi #volleyball #ilovevolley #volley #pallavolo #seriea1tigotà - facebook.com facebook