E’ rientrato in classe era scosso Poi è stato accoltellato davanti a noi | aggressione a scuola minuti di panico

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola della Spezia, dove un diciassettenne è stato ferito gravemente con un coltello durante l’orario scolastico. L’aggressione, avvenuta davanti agli occhi degli studenti, ha causato momenti di panico e preoccupazione. La polizia sta intervenendo per chiarire i motivi dell’accaduto e garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Un'aggressione brutale. Coltellate in classe, con un diciassettenne grave, ferito in maniera molto seria al costato da un coetaneo con il quale sembra litigasse da giorni. Un dissidio sfociato in un'aggressione che ha fatto piombare per lunghi minuti la scuola, l'istuto "Chiodo" di via XX Settembre, nel terrore più totale. Paura soprattutto per i compagni di classe dell'aggredito, che hanno visto tutto davanti ai loro occhi, mentre la lezione insieme al professore era in corso. E' accaduto dopo mezzogiorno. "Il nostro compagno – dicono – è rientrato in classe particolarmente scosso.

