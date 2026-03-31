Verisure diventa numero 1 al mondo nella sicurezza monitorata | ricavi a 3,7 miliardi e 6,2 milioni di clienti

Verisure ha annunciato di aver raggiunto la posizione di leader mondiale nel settore della sicurezza monitorata, con un totale di 6,2 milioni di clienti e ricavi di 3,7 miliardi di euro nel 2025. L’azienda ha evidenziato un aumento nelle vendite e nella base clienti rispetto agli anni precedenti, consolidando la propria presenza a livello internazionale nel mercato della sicurezza privata.

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Verisure, oggi leader globale nei sistemi di sicurezza monitorata per numero di clienti e nuove vendite, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 3.745 milioni di euro, in crescita del 9,9% su base annua. Lo rende noto Verisure nel suo rapporto annuale 2025, nel quale emerge che nell'anno passato sono state realizzate 873.000 nuove installazioni (+3,9% aa) e che l'EBIT rettificato ha raggiunto i 953 milioni di euro (+16,3% aa), con un margine pari al 25,4%. Negli ultimi dieci anni, Verisure ha più che triplicato il proprio portafoglio clienti, quasi quadruplicato i ricavi e portato la redditività a livelli prossimi a cinque volte superiori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Verisure diventa numero 1 al mondo nella sicurezza monitorata: ricavi a 3,7 miliardi e 6,2 milioni di clienti Articoli correlati Musetti nella storia: batte Rublev e diventa il numero cinque al mondoLorenzo supera in rimonta il russo nella semifinale del torneo di Hong Kong e domani sfida Bublik.