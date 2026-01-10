Musetti nella storia | batte Rublev e diventa il numero cinque al mondo

Lorenzo Musetti ha raggiunto un importante traguardo nel circuito ATP, vincendo contro Rublev e qualificandosi per la finale di Hong Kong, dove affronterà Bublik. Con questa prestazione, il tennista italiano ha anche scalzato De Minaur dalla quinta posizione mondiale, consolidando la sua crescita e il suo ruolo tra i protagonisti del tennis internazionale. Un risultato che evidenzia il talento e la costanza di Musetti nel circuito.

Una rimonta spettacolare con il suo tennis fantastico e Lorenzo Musetti oltre a conquistare la finale del torneo di Hong Kong (domani affronterà Bublik) conquista il quinto posto nella classifica mondiale Atp scalzando il francese De Minaur. Per la prima volta nella storia del tennis mondiale avremo due italiani nella top five, oltre a LOrenzo Musetti ovviamente c'è Jannik Sinner, attualmente numero due. Musetti nella semifinale del torneo di Hong Kong ha battuto il russo Rublev in rimonta (6-7, 7-5,6-4). Lorenzo è il quarto italiano nella storia del tennis italiano a entrare nei primi cinque al mondo, oltre a Sinner c'erano riusciti Adriano Panatta (numero 4) e Nicola PIetrangeli (terzo prima dell'era del computer).

