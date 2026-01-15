La Finanza negli uffici del Garante della Privacy In corso perquisizioni e sequestri

Nelle ultime ore sono in corso operazioni di perquisizione e sequestro presso la sede del Garante della Privacy a Roma. La notizia, ancora in evoluzione, riguarda attività di indagine in ambito finanziario e regolamentare. Si attendono ulteriori dettagli sulle motivazioni e sulle implicazioni di questa operazione, che interessa direttamente l’ente incaricato di tutelare la privacy e i dati personali in Italia.

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di perquisizioni e sequestri attualmente in corso presso la sede del Garante della Privacy a Roma. A bussare alla porta dell'authority sono stati gli uomini della Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Roma, in un'indagine che sembra destinata a causare un vero e proprio terremoto. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia spinto i magistrati di piazzale Clodio a muoversi per questi primi accertamenti anche se, in base a quanto trapela, l'inchiesta sarebbe collegata ai recenti servizi televisivi di Report.

