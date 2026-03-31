Variazione di bilancio e nuove assunzioni Schifani | Conti della Regione sempre più solidi

L’Assemblea regionale ha approvato una variazione di bilancio che consente di recuperare 1,8 miliardi dal Fondo anticipazione di liquidità e di approvare il bilancio consolidato per il 2024. Questa decisione permette di sbloccare le assunzioni sia negli uffici regionali che nelle aziende partecipate. Il presidente della Regione ha commentato che i conti della Regione risultano sempre più solidi.

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge di variazione di bilancio che permetterà il recupero di 1,8 miliardi dal Fondo anticipazione di liquidità e il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024, atto con cui si sbloccano le assunzioni in Regione e nelle partecipate. “I conti della Regione - afferma il presidente Renato Schifani - sono sempre più solidi e l’approvazione della variazione di bilancio e del consolidato ne sono la testimonianza. Con il primo provvedimento poniamo le basi per un ulteriore miglioramento dell’avanzo di amministrazione, mentre con il via libera al consolidato consentiamo l’ingresso di nuova linfa nell’amministrazione e l’addio a un’ulteriore pagina di precariato storico, quello dei lavoratori Asu dei Beni culturali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Regione, approvato dalla giunta Schifani il bilancio consolidato 2024: via libera alle nuove assunzioni

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Variazione di bilancio e nuove...

Temi più discussi: Approvata seconda variazione di Bilancio. Fondi per arretrati stipendiali e nuova biblioteca; L'ultima variazione di bilancio divide il consiglio comunale: dove vanno i soldi dei lecchesi; Ok dal Consiglio alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028; Consiglio comunale, martedì all’odg rimodulazione scadenze Tari e variazione bilancio.

Variazione in bilancio per chiudere i conti 2025 della sanità toscanaTomasi (Fdi): Cercare di far passare questo disavanzo come investimento per la sanità è una magia comunicativa ... nove.firenze.it

Ars approva variazioni di bilancio, liberati 1,8 miliardiCon 37 voti favorevoli, due contrari e 19 astenuti, l’Ars ha approvato le variazioni di bilancio, che liberano 1,8 miliardi di euro. In aula è presente il governatore Renato Schifani, presiede la sedu ... msn.com

Ventimiglia, l'acquisizione di un terreno in via San Secondo infiamma il consiglio comunale (Foto) La pratica sulla ratifica della variazione di bilancio apre la discussione - facebook.com facebook

Gli effetti della variazione di luce influenzano anche l'agire dei criminali: in autunno, con il ritorno dell'ora solare, si nota un aumento delle rapine x.com