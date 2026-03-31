Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 31 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 31 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Alessio si confronta nuovamente con Rosanna. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende trono Over. Barbara ha lasciato il numero a Massimo, mentre Marica scoppia a piangere delusa dal comportamento di Michele. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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