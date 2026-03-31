UNICEF Medio Oriente | 340 bambini uccisi e migliaia feriti a più di un mese dall’escalation militare

Dopo più di un mese di escalation militare nello Stato di Palestina, sono state registrate 340 vittime tra i bambini, con migliaia di feriti. Nei territori di Gaza e Cisgiordania, 16 bambini palestinesi sono morti e oltre 50 sono rimasti feriti in questa serie di eventi. Questi dati sono stati comunicati dall'UNICEF che monitora la situazione nella regione.

Nello Stato di Palestina, compresi Gaza e la Cisgiordania, nello stesso periodo hanno causato la morte di 16 bambini palestinesi e il ferimento di oltre 50. 31 marzo 2026 – A più di un mese dall’escalation militare in Medio Oriente, il conflitto continua a mietere vittime tra i bambini di tutta la regione. Secondo le notizie, più di 340 bambini sono stati uccisi e migliaia feriti. Il bilancio comprende 216 bambini uccisi e 1.767 feriti in Iran, 124 uccisi e 413 feriti in Libano, 4 uccisi e 862 feriti in Israele, 1 bambino ucciso in Kuwait, 4 bambini feriti in Bahrein e 1 bambino ferito in Giordania. L’evento con il maggior numero di vittime tra i bambini si è verificato il primo giorno di guerra, in seguito a un attacco missilistico contro la scuola Shajareh Tayyebeh in Iran, che ha causato la morte di 168 bambine e bambini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF/Medio Oriente: 340 bambini uccisi e migliaia feriti a più di un mese dall’escalation militare Articoli correlati Unicef: "In Medio Oriente dal 28 febbraio più di 1.100 bambini feriti o uccisi"Non è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco... UNICEF: escalation in Medio Oriente, bambini in grave pericoloSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...