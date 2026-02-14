Fare yoga in volo rilassarsi in una spa costruita su una palafitta Un sogno da vivere a occhi aperti nell' Oceano Indiano

Un volo dall’Italia a Malé ha portato alla mente la domanda di Lessing: può l’attesa del piacere essere essa stessa piacere? Durante il viaggio, ho pensato a un’esperienza unica: fare yoga a bordo e poi rilassarsi in una spa sospesa su una palafitta nell’Oceano Indiano. La sensazione di attesa si mescola al desiderio di vivere momenti di puro relax, mentre il paesaggio marino si apre sotto di me.

PUÒ L'ATTESA del piacere essere essa stessa piacere? In volo dall'Italia a Malé, mi frulla in mente la famosa domanda posta dal filosofo tedesco Gotthold Ephraim Lessing. La mia personale risposta? Sì. Ne ho trovate le prove proprio sull'aereo della compagnia maldiviana beOnd, con sede a Dubai, su cui viaggio in assoluta comodità, diretta al resort The Residence Maldives by Cenizaro. Più simile a un jet privato, contempla solo cabine in business class. Nell'attesa di approdare alle Maldive e alle loro meraviglie, infatti, inganno il tempo tra lezioni virtuali di yoga con l'insegnante Charlotte Dodson e piatti gourmet.