Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Anna e Alberto proseguiranno a incontrarsi di nascosto. La soap partenopea mostrerà le azioni dei personaggi coinvolti, senza commenti o interpretazioni aggiuntive. La trama continuerà a seguire le vicende dei protagonisti nel loro quotidiano.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con la soap più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 1° aprile Alberto e Anna decideranno di continuare a vedersi, nonostante Gianluca. Nel frattempo Roberto affronterà Greta, perché penserà di aver capito qual è il motivo per cui sia tanto scostante nei confronti di Cristina. Mariella infine, indagherà sui sentimenti di Bice riguardo Sergio. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 1° aprile: Anna e Alberto continuano a vedersi di nascosto

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