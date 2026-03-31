un percorso interiore di fede e crescita personale

Nella scuola ci sono diversi studenti di origine marocchina, tra cui Yassmine, che da due anni osserva il Ramadan. La sua scelta di praticare questa tradizione religiosa riflette le proprie convinzioni e abitudini culturali. La presenza di studenti con diverse provenienze etniche e religiose è un aspetto che caratterizza il contesto scolastico.

Nella nostra scuola diversi alunni e alunne sono di origine marocchina e tra di loro, la nostra compagna Yassmine, fa il Ramadan già da un paio di anni. A noi sembra strano che una ragazzina possa stare digiuna per così tante ore ogni giorno, così le abbiamo domandato di raccontarci questa tradizione tipica della religione islamica. "Durante il Ramadan, che in arabo significa “calore intenso, bruciare”, noi musulmani digiuniamo dall’alba al tramonto e ci dedichiamo maggiormente alla preghiera e alle opere buone verso il prossimo. I miei genitori – racconta Yassmine – mi hanno spiegato che il periodo in cui cade il Ramadan è sempre diverso di anno in anno poiché è basato sul calendario lunare e corrisponde al nono mese del calendario islamico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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