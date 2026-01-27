Ultimissime Inter LIVE | La Premier League tenta Pio Esposito Rifiutata un’offerta per Luis Henrique

La Premier League mostra interesse per Pio Esposito, mentre un’offerta per Luis Henrique è stata rifiutata. Queste sono le ultime notizie in tempo reale dall’ambiente nerazzurro, che riflettono le dinamiche di mercato e le strategie della squadra. Restate aggiornati sugli sviluppi più recenti riguardanti i calciatori e le trattative in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 27 GENNAIO. Mercato Inter, il Bournemouth fa sul serio per Luis Henrique: ecco l’offerta inglese e la risposta dei nerazzurri. Mercato Inter, dalla Premier League arriva un’offerta per Luis Henrique: eco le cifre e la risposta del club nerazzurro Mercato Inter, febbre Premier League per Pio Esposito: Pedullà lancia l’allarme da 80 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: La Premier League tenta Pio Esposito. Rifiutata un’offerta per Luis Henrique Approfondimenti su Inter News 24 PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito per il +6, Diouf fa rimpiangere Luis Henrique. Coulibaly sempre al posto giusto Nella sfida di recupero della 16ª giornata, l'Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Lecce, grazie a un gol di Pio Esposito. Ultimissime Inter LIVE: possibile addio di Luis Henrique, cessione record per i nerazzurri Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull'Inter. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Inter News 24 Argomenti discussi: Calciomercato, ultime news del 22 gennaio; Gli squalificati per la prossima giornata; L’Inter crolla a San Siro, Gabriel Jesus show e tris Arsenal: Arteta suona la 7ª sinfonia, Chivu ko; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu. INIZIA LA PARTITA! Fischia Marcenaro e l'Inter muove il primo pallone della partita.20:46Serie A 2025/2026, 22a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Pisa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Inter-Arsenal: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueNel settimo turno della fase campionato i nerazzurri di Chivu ospitano i Gunners di Arteta, primi in classifica a punteggio pieno ... tuttosport.com FcInterNews.it. . Spazio alle ultimissime da Appiano in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e agli aggiornamenti di calciomercato. Fatta per Jakirovic, attesa per Mlacic e Perisic. Retroscena clamoroso su Onana. - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Arsenal x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.