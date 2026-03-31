Ubriaco in un giardino privato minaccia di morte e colpise i carabinieri | arrestato

Da veronasera.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo, nel tardo pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti in un giardino privato a Pizzoletta dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di cittadini. All’arrivo, hanno trovato un uomo in stato di ebbrezza che ha minacciato di morte i militari e li ha colpiti. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma.

Sono stati alcuni abitanti a lanciare la segnalazione che ha portato i militari di Villafranca di Verona nella frazone di Pizzoletta, nella serata di domenica 29 marzo Ubriaco, si trovava in un giardino privato e i cittadini hanno dunque avvisato le forze dell'ordine. Il tutto si è verificato a Pizzoletta nel tardo pomeriggio di domenica 29 marzo e sul posto si sono diretti i carabinieri della stazione di Villafranca, che al temrine dell'operazione hanno tratto in arresto il 29enne di origine tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Come detto, l'uomo era stato notato all’interno di un giardino privato dagli abitanti della zona, i quali hanno segnalato il tutto al 112. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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