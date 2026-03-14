Minaccia di morte i medici e prende a morsi i Carabinieri | arrestato un 69enne

Durante una notte al pronto soccorso di un ospedale, un uomo di 69 anni ha minacciato di morte i medici e, successivamente, ha morso alcuni Carabinieri intervenuti per placare la sua irrequietezza. L’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver causato scompiglio tra il personale sanitario e aver aggredito i militari.

L'uomo, visibilmente alterato, avrebbe costretto il personale a rifugiarsi nei bagni. Per lui è scattato l'obbligo di firma Notte di caos e paura al pronto soccorso dell'ospedale. Un 69enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver seminato il panico tra i sanitari e aggredito i militari intervenuti per calmarlo. I fatti avrebbero avuto inizio intorno alle 4 del mattino, quando l'uomo è stato accompagnato in ospedale in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all'abuso di alcol. Dopo circa un'ora di osservazione e le prime cure, il 69enne avrebbe però perso il controllo, iniziando a inveire contro il personale medico e minacciandoli di morte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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