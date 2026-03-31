Oggi alle 17:30 si registra un traffico intenso sulla rete viaria nella regione Lazio, con particolare concentrazione nella zona interessata. La situazione si manifesta con rallentamenti e code in diverse arterie principali, causando disagi agli utenti che si spostano nel territorio. Le autorità monitorano costantemente la circolazione per gestire eventuali interventi di riqualificazione o deviazioni.

luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sulla diramazione di Roma Sud rallentamenti e code tra Monte Porzio Catone e la barriera in direzione dell'autosole consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare corda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e se l'aria è tra Nomentana e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina coda tratti anche su via Pontina tra Pomezia ad Aprilia in direzione di Latina in provincia di Viterbo ricordiamo che per lavori sul raccordo Viterbo Terni si viaggia su.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 31-03-2026 ore 17:30

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