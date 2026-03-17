Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 17 marzo 2026, il traffico in Lazio presenta un’intensa congestione sulle strade consolari in uscita dalla città. La luce verde indica che i veicoli stanno transitando, ma le code sono visibili e si estendono lungo diverse arterie principali. Le autorità monitorano la situazione, mentre i conducenti affrontano un pomeriggio di traffico intenso nella regione.

luce verde Lazio ben trovati traffico intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale incolonnamenti su via Appia a partire dall' Aeroporto di Ciampino a Santa Maria delle Mole verso Albano incidente sulla tangenziale est in corrispondenza del Bivio per la A24 Roma L'Aquila in direzione San Giovanni a partire da via dei Monti Tiburtini sulla Pontina km di coda tra Spinaceto e il Raccordo Anulare verso il centro auto in fila anche in direzione Latina tra via Cristoforo Colombo il raccordo in programma questa sera la chiusura della A1 Roma Napoli treno Anagni Valmontone in direzione Roma dalle 22 alle 5 chiusura sulla A12 Roma.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 17:30 Articoli correlati Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla... Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati trafficata la carreggiata Nord dell'autosole code a tratti tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud in direzione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Lazio del Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Chiusure e deviazioni A1 Milano-Napoli dal 16 al 21 marzo: tutte le stazioni interessate in Lazio e Campania; Regione che vai, scuola che trovi: nel Lazio dominano i licei, nel Veneto i tecnici, in Campania e Sicilia spopola l’alberghiero. Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti un po' su ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della Regione Lazio via Cristoforo Colombo a causa di un ... romadailynews.it #Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook #Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ x.com