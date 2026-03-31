Ti sparo in faccia | boss minaccia Gratteri dalla cella e finisce al 41 bis

Da ildifforme.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boss del clan di Fuorigotta ha minacciato il Procuratore di Napoli dalla sua cella, pronunciando la frase “Ti sparo in faccia”. Dopo l’accaduto, è stato trasferito in un istituto di massima sicurezza, dove si trova sotto il regime del 41 bis. La minaccia è stata segnalata alle autorità e ha portato alla decisione di applicare la misura restrittiva.

“Gratteri, ti sparo in faccia“. Questa la grave minaccia del bossVitale Troncone, 58 anni, ritenuto dagliinquirenti capo clan di Fuorigrotta, nei confronti delProcuratore di Napoli. Il malavitoso avrebbe lanciato l’intimidazione mentre, intercettato in cella a maggio 2025, osservava il magistrato in televisione. Come rivelanoIl MattinoeLa Repubblica, per luiè scattato immediatamente il regime di carcere duro al 41 bis ed è stato disposto l’isolamento, oltre al trasferimento in un istituto di massima sicurezza. Troncone, che si trova in cella per scontare una condanna per racket sui gadget del Napoli, è scampato quattro anni fa ad un agguato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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