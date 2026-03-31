Un boss del clan di Fuorigotta ha minacciato il Procuratore di Napoli dalla sua cella, pronunciando la frase “Ti sparo in faccia”. Dopo l’accaduto, è stato trasferito in un istituto di massima sicurezza, dove si trova sotto il regime del 41 bis. La minaccia è stata segnalata alle autorità e ha portato alla decisione di applicare la misura restrittiva.

“Gratteri, ti sparo in faccia“. Questa la grave minaccia del bossVitale Troncone, 58 anni, ritenuto dagliinquirenti capo clan di Fuorigrotta, nei confronti delProcuratore di Napoli. Il malavitoso avrebbe lanciato l’intimidazione mentre, intercettato in cella a maggio 2025, osservava il magistrato in televisione. Come rivelanoIl MattinoeLa Repubblica, per luiè scattato immediatamente il regime di carcere duro al 41 bis ed è stato disposto l’isolamento, oltre al trasferimento in un istituto di massima sicurezza. Troncone, che si trova in cella per scontare una condanna per racket sui gadget del Napoli, è scampato quattro anni fa ad un agguato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - “Ti sparo in faccia”: boss minaccia Gratteri dalla cella e finisce al 41 bis

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Minacce al procuratore Gratteri, il boss Vitale Troncone al 41bis. "Ti sparo in faccia" avrebbe detto in cella vedendo il magistrato in tv. Ora è in isolamento in un carcere di massima sicurezza - facebook.com facebook

Esprimo tutta la mia solidarietà al Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Subire minacce di morte da un boss della camorra significa aver inflitto un duro colpo alla loro organizzazione, ed è per questo che ringrazio Gratteri e tutta quella magistratura che mette x.com