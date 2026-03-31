The Elder Scrolls Online si appresta a introdurre numerose novità nel 2026, con un programma di aggiornamenti denominato

The Elder Scrolls Online continua a mantenere la nomea di progetto attento ai cambiamenti e sempre propositivo nell’offrire nuovi contenuti anno dopo anno, in grado di mantenere ancorata sui server la folta community di appassionati. Sotto questo aspetto, il 2026 si conferma essere un anno rivoluzionario per il brand, considerando l’introduzione delle Stagioni, a cadenza periodica, con le quali offrire contenuti PvP e PvE ideali a nuovi e vecchi giocatori. In occasione dei corposi aggiornamenti previsti per tutto l’anno, ho partecipato a un vero e proprio Direct in streaming a porte chiuse dedicato agli addetti ai lavori, così da scoprire in... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Elder Scrolls Online si prepara a un 2026 ricco di novità grazie alle Stagioni

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