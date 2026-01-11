The Elder Scrolls Online | presentate stagioni e programma dei contenuti per il 2026

Nel 2026, The Elder Scrolls Online introdurrà un nuovo calendario di stagioni e contenuti, segnando una significativa riorganizzazione degli aggiornamenti. Questa evoluzione mira a offrire ai giocatori un’esperienza più coerente e pianificata, con eventi e novità distribuiti nel corso dell’anno. La nuova struttura vuole migliorare la fruibilità e l’engagement, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sulla continuità delle espansioni e degli aggiornamenti.

The Elder Scrolls Online si prepara a una profonda riorganizzazione della propria struttura di aggiornamenti. ZeniMax Online Studios ha annunciato l'introduzione delle stagioni, un nuovo modello pensato per offrire contenuti tematici, ricompense e miglioramenti a cadenza regolare nel corso dell'anno. Ogni stagione avrà una durata di tre mesi e includerà contenuti di gameplay gratuiti per tutti i possessori del gioco base, senza costi aggiuntivi. Zone, storie, dungeon, sistemi, classi o rami di abilità saranno infatti accessibili simultaneamente a tutta la community, segnando un cambio di passo rispetto al modello basato su capitoli e DLC separati.

