Due attori noti, Zendaya e Robert Pattinson, sono protagonisti di una storia che mette in evidenza temi legati alla paranoia sociale. Entrambi sono riconoscibili per il loro aspetto e la loro presenza sullo schermo. La narrazione descrive una relazione tra i due, evidenziando come si completino a vicenda, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Ci sono due belli bellissimi. Emma e Charlie, cioè Zendaya e Robert Pattinson. Basta guardarli: è una coppia fatta e finita per completarsi l’uno nell’altro. Hanno avuto il classico e buffo incontro da raccontare ai nipotini, hanno avuto la passione, adesso stanno per avere il matrimonio. Fino a quando non arriva il dramma. “The Drama”. Che è il nuovo film di Kristoffer Borgli, regista norvegese dalla cifra urticante e spigolosa, al grande appuntamento con la Hollywood che conta dopo aver già sondato il terreno con Dream Scenario, altra bislacca opera del 2023. Al cinema dal 1° aprile con I Wonder Pictures, anche questo non è certo roseo idillio d’amore. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "The Drama": Zendaya e Robert Pattinson giù per l'imbuto della paranoia sociale

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