Quarto furto in poche settimane all' asilo nido Girasole arrestato un uomo di 39 anni

Questa mattina, un uomo di 39 anni è stato arrestato all'asilo nido Girasole dopo aver tentato di rubare ancora. È stato sorpreso mentre rovistava negli armadi e nei cassetti, cercando qualcosa da portare via. È il quarto furto in poche settimane nello stesso asilo. La polizia lo ha bloccato sul posto, mentre cercava di scappare con oggetti rubati.

Dopo gli episodi precedenti, che hanno causato non pochi problemi ai bambini e alle famiglie, i carabinieri hanno predisposto un servizio mirato nella zona di via Perpignano per beccare l'indagato con "le mani nel sacco" Bloccato mentre si aggirava per le aule rovistando in armadi e cassetti alla ricerca di qualcosa da rubare. I carabinieri hanno arrestato sabato scorso un uomo di 39 anni accusato dell'ennesimo furto, il quarto nel giro di poche settimane, all'asilo nido Girasole di via Perpignano. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terremoto in provincia di Palermo: serie di scosse a Blufi, la più forte di magnitudo 3.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Girasole Asilo Arrestato anche il quarto uomo del furto al Louvre Terzo furto in pochi giorni, chiuso ancora l'asilo Girasole: "Ma sembra più un attacco alle istituzioni" L’asilo Girasole di via Perpignano è di nuovo nel mirino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Girasole Asilo Argomenti discussi: Roma, anziana si sveglia nel cuore della notte trova ladro in casa; Tentato furto d’auto in via Imbriani a Corato: ladri in fuga; Furto da Sbraccia in via Ceccardi, colpo serale e allarme sicurezza nel centro; Poggio Mirteto, furto in un negozio di abbigliamento: 15enne denunciato dai carabinieri. Quarto furto in poche settimane all'asilo nido Girasole, arrestato un uomo di 39 anniDopo gli episodi precedenti, che hanno causato non pochi problemi ai bambini e alle famiglie, i carabinieri hanno predisposto un servizio mirato nella zona di via Perpignano per beccare l'indagato con ... palermotoday.it Pesaro, furto in casa a Montegranaro: rubano oro in pochi minutiIl furto è avvenuto intorno alle 18 di domenica. I malviventi hanno forzato una porta finestra: bottino da 10 mila euro ... centropagina.it LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/furto-notturno-al-campus-aquae-di-pavia-tre-presi-grazie-alle-telecamere-un-quarto-in-fuga/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.