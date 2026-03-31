Taiwan la mossa di Xi sull' opposizione | il vero messaggio prima del vertice con Trump

Il leader cinese ha invitato la leader del principale partito di opposizione di Taiwan, una mossa che si inserisce in un momento di attesa prima del vertice previsto con l'ex presidente degli Stati Uniti. La notizia ha attirato l'attenzione sui rapporti tra Pechino e l'isola, sottolineando un cambiamento nelle relazioni e nel tono diplomatico tra le parti.

(Adnkronos) - L'invito di Xi Jinping alla leader del principale partito di opposizione taiwanese segna un passaggio delicato nella partita sullo Stretto. La visita di Cheng Li-wun, presidente del Kuomintang (Kmt), prevista tra il 7 e il 12 aprile tra Pechino, Shanghai e Jiangsu, arriverà a poche settimane dal summit tra il leader cinese e Donald Trump, previsto per metà maggio. Una sequenza temporale che difficilmente è casuale. Pechino, che continua a rifiutare qualsiasi interlocuzione con il presidente taiwanese William Lai, definito “separatista”, apre invece un canale diretto con l'opposizione, nel tentativo di influenzare gli equilibri interni dell'isola e, indirettamente, il rapporto tra Washington e Taipei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Taiwan, la mossa di Xi sull'opposizione: il vero messaggio prima del vertice con Trump Articoli correlati Leggi anche: Trump says Venezuela does not give China a Taiwan precedent, but ‘it’s up to’ Xi Why The World is Choosing China Altri aggiornamenti su Taiwan la mossa di Xi sull'opposizione... Temi più discussi: Xi vede l'opposizione di Taiwan, la mossa prima di Trump; Ambiguità strategica | Gli Stati Uniti stanno riscrivendo la politica su Taiwan senza dirlo; La Cina si affida alle super navi: cosa possono fare e cosa significa per Taiwan; Untitled - MetroToday. Taiwan, la mossa di Xi sull’opposizione: il vero messaggio prima del vertice con TrumpColloquio con il prof. Stefano Pelaggi, esperto di Taiwan: 'Invitare Cheng Li-wun in Cina è un segnale molto forte' ... adnkronos.com Il linguaggio cambia, la deterrenza resta. Ma nel mezzo si apre uno spazio nuovo che Xi Jinping sta già cercando di sfruttareIl linguaggio cambia, la deterrenza resta. Ma nel mezzo si apre uno spazio nuovo che Xi Jinping sta già cercando di sfruttare ... linkiesta.it Taiwan, la mossa di Xi sull’opposizione: il vero messaggio prima del vertice con Trump x.com Il caccia "senza sedili" svela ancora una volta la vera natura delle vendite di armi Usa a Taiwan Le forze armate di Taiwan, regione della Cina, hanno enfatizzato le notizie relative alla vendita di armi degli Stati Uniti al fine di promuovere la bozza di "Legge spe - facebook.com facebook