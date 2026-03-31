Venti studenti provenienti da Brindisi, frequentanti la European High School, il Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” e il Liceo Benedetto Marzolla, sono arrivati al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Sono partiti preparati e emozionati, portando con sé sogni e speranze. La loro visita si inserisce in un percorso di studi che li vede coinvolti in attività legate alla diplomazia e alle questioni internazionali.

Con il cuore che scoppia, le menti aperte e i sogni nel cassetto, sono partiti preparati ed emozionati venti studenti di Brindisi delle scuole Superiori, precisamente dalla European High School di Brindisi, Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” e Liceo Benedetto Marzolla. Ragazzi e ragazze dopo un percorso formativo dei mesi scorsi, sono atterrati in questi giorni nella Grande Mela per incontrare altri studenti come loro provenienti da tutto il mondo, per confrontarsi sui principali temi internazionali di geopolica, ambiente e uguaglianza. Momenti di crescita che rimarranno impressi per sempre, e segneranno il loro cammino verso il futuro. Un ringraziamento speciale a chi ha formato e coordinato i ragazzi Associazione dei diplomatici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Studenti Brindisini al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite

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