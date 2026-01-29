Emma Marrone possibile ritorno con Stefano De Martino? La risposta categorica della cantante

Emma Marrone e Stefano De Martino tornano a far parlare di sé. Dopo anni dalla loro rottura, il gossip si riaccende e gli occhi sono puntati su un possibile ritorno di fiamma. La cantante ha già fatto capire di essere ancora in contatto con l’ex ballerino, ma per ora nessuna conferma ufficiale. La domanda resta: torneranno insieme?

Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla fine della storia tra Emma Marrone e Stefano De Martino, l’argomento non ha mai smesso di infiammare il gossip. La cantante ha ripercorso la loro love story, durante l’intervista al podcast “Fuori di Cabello”. L’ex vincitrice di “Amici” ha categorizzato la loro relazione come un “fidanzamento del liceo”. I due, infatti, quando si conobbero avevano poco più di vent’anni. Il loro amore sbocciò nel talent-show e di lì a poco finì. Il ballerino, mentre stava con Emma, conobbe Belen Rodriguez e perse immediatamente la testa. La Marrone scoprì tutto nel giro di qualche settimana.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Emma Marrone Stefano De Martino

Nella seconda puntata di C’è Posta per Te andata in onda il 17 gennaio, Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati sullo stesso palco, suscitando l’interesse dei fan.

Emma Marrone ha chiesto di essere chiara: non tornerà mai con Stefano De Martino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Emma Marrone, Gesto shock per Stefano De Martino al funerale del padre

Ultime notizie su Emma Marrone Stefano De Martino

Argomenti discussi: Alexa riproduci Emma Marrone, Certi amori...: Kolo Muani, le voci Juve scatenano i tifosi; Emma: Stefano De Martino mi ha fatto ridere ma non ci tornerei. Non è la prima storia che finisce per corna; Emma Marrone rompe il silenzio e spiega davvero perché rifiuta il ritorno; Emma Marrone sulla relazione con Stefano De Martino: È finita in maniera turbolenta, ma….

Emma Marrone sulla relazione con Stefano De Martino: È finita in maniera turbolenta, ma…E' stata alquanto chiacchierata in passato la storia d'amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino, specie per il modo in cui è finita. Il conduttore di ... ilsipontino.net

Emma Marrone sincera: Tornare oggi insieme a Stefano De Martino? La risposta lapidariaEmma Marrone fa chiarezza sui rapporti attuali con Stefano De Martino e replica in modo categorico all'eventualità di un ritorno di fiamma ... gossipetv.com

Emma, De Martino e il tradimento con Belén: “La mia carriera ha rallentato” Emma Marrone si è aperta raccontando un capitolo difficile della sua vita privata e professionale. In un’intervista a Fuori Cabello, il podcast di Victoria Cabello, la cantante ha parlato facebook