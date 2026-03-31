Dopo la sconfitta contro la Bosnia, il difensore della Nazionale italiana ha commentato la delusione per i risultati raggiunti, esprimendo dispiacere per i bambini italiani che non vedranno la squadra ai Mondiali. Ha aggiunto di non riuscire ancora a credere a quanto accaduto, commentando la situazione con un tono di rammarico. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista alla Rai.

Alla Rai: "Ancora non ci credo. Abbiamo giocato in 10 per 80 minuti, potevamo fare gol in tre o quattro occasioni" Il difensore del Napoli e della Nazionale italiana, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la sconfitta della Nazionale contro la Bosnia “Ancora non ci credo. Abbiamo giocato in 10 per 80 minuti, potevamo fare gol in tre o quattro occasioni. È una delusione per tutti, per tutti i bambini italiani che vedranno un altro mondiale a cui non parteciperà l’Italia. Mi dispiace vedere i ragazzi giovani che piangono!” “Hai detto bene, sono episodi. In dieci sapevamo che sarebbe stato molto difficile, però abbiamo avuto tre o quattro occasioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spinazzola: “Dispiace per tutti i bambini italiani che non vedranno l’Italia ai Mondiali”

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