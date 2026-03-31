Il ministro della Difesa ha parlato di un crescente stato di preoccupazione riguardo alla guerra in Medio Oriente, affermando di essere coinvolto in informazioni riservate che lo tengono sveglio di notte. La sua intervista al quotidiano nazionale si concentra su questa condizione di tensione e sulle difficoltà legate alla gestione di dati sensibili in un contesto di conflitto.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica in cui ha descritto uno stato di profonda preoccupazione legato alla guerra in Medio Oriente, rivelando che le informazioni riservate di cui dispone gli causano insonnia. “ Vivo questa guerra e le sue possibili conseguenze ventiquattro ore al giorno. Sono costretto a sapere cose che non mi fanno più dormire “, ha dichiarato al giornalista Tommaso Ciriaco. Le parole del ministro arrivano a un mese di distanza dall’inizio degli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziati a fine febbraio e quasi in contemporanea con il divieto di uso della base militare di Sigonella agli aerei americani diretti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “So cose che non mi fanno dormire”: Crosetto e quella frase sulla guerra in Iran che oggi pesa di più

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