Molti credono che le scarpe da ginnastica debbano essere pulite esclusivamente a mano, ma esistono metodi più veloci e pratici come il lavaggio in lavatrice. Tuttavia, non tutte le scarpe sono adatte a questo tipo di pulizia, poiché alcune possono risultare danneggiate o deteriorate. La scelta del metodo dipende dal materiale e dallo stato delle calzature.

Le scarpe si possono lavare in lavatrice? Certo che sì, ma seguendo dei passaggi importanti. Ecco come procedere Molti pensano che le scarpe debbano essere lavate solo a mano ma sapete che potete risparmiare tempo e fatica mettendole direttamente in lavatrice? Lavarle infatti non è per niente facile facile perchè alcune sono molto delicate, altre nonostante spugna e olio di gomito continunano ad avere la gomma della suola gialla. Escludendo le scarpe con i tacchi o quelle di camoscio, per le sneaker o le più classiche 'da ginnastica', esistono alcuni rimedi: tra questi quello di lavarle in lavatrice. Vediamo insieme come. BariToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Sneaker e scarpe da ginnastica come nuove: i consigli per un lavaggio in lavatrice

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