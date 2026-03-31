Nelle ultime ore si sono diffuse notizie riguardanti uno scambio di messaggi tra tre persone, tra cui un noto tennista e due altri individui. Secondo quanto riportato, il tennista avrebbe inviato complimenti a uno dei due interlocutori tramite messaggi di testo. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle conversazioni o sulle identità delle persone coinvolte, né si conoscono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Pare un sogno. Un bellissimo sogno. Jannik aveva appena messaggiato a Kimi i complimenti vivissimi per il trionfo ottenuto nel gran premio del Giappone quando, pochi minuti prima di scendere in campo e dominare la finale di Miami, è venuto a sapere che il terzo principino dello sport italiano, lo scatenato Marco Bezzecchi su Aprilia, aveva stravinto la terza gara del motomondiale a Austin. Un tris d’assi: Sinner più Antonelli più il Bezz hanno confezionato una domenica bestiale sulle piste e sui campi di tutto il mondo. Insieme fanno 71 anni e sono tre eccellenze del nostro sport oltre il calcio, ragazzi che vivono, vincono e si stimano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, Bezz e Kimi: l'intreccio di sms. Cosa sta succedendo

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