Servizio pre-ruolo per i docenti nelle graduatorie interne di istituto nel 2026 vale di più

Il 27 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino, è stato discusso il tema della mobilità dei docenti. Tra gli argomenti trattati, si è parlato delle graduatorie interne di istituto, con particolare attenzione al valore del servizio pre-ruolo nelle graduatorie del 2026. È stato ospite Stefano Cavallini, rappresentante della segreteria nazionale di un sindacato.

Nel question time del 27 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini, rappresentante della segreteria nazionale di Anief, è stata affrontata la questione relativa alla mobilità del personale docente. Un focus particolare è stato posto su: le tempistiche per la presentazione delle domande e l’avvio del periodo utile per l’inoltro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve [LO SPECIALE]Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Graduatoria interna d'istituto: come si valutano i servizi di ruolo, pre-ruolo o su altro ruolo [Chiarimenti]; Mobilità ATA: dove inserire l’anzianità di servizio nella domanda e quanti punti spettano; Tabella punteggio graduatoria interna docenti: servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali; Mobilità scuola 2026/2027: guida alle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario. Tabella punteggio graduatoria interna docenti: servizio, esigenze di famiglia e titoli culturaliSecondo quando disposto dal CCNI sulla mobilità 2025/2028 e dalla successiva O.M. n. 43 del 12 marzo 2026, il 2 aprile del 2026 scade la domanda per la mobilità territoriale e professionale dei docent ... tecnicadellascuola.it SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AL COTTOLENGO Partecipa anche tu leggi il bando su www.politichegiovanili.gov.it Visualizza i progetti su www.cottolengo.org/servizio-civile-universale/ Presenta la domanda su https://domandaonline.serviziocivile.it facebook Da mercoledì primo aprile il regionale di Trenitalia, in servizio tra Bojano e Vairano-Caianello, prolungherà la corsa fino a Caserta. L’orario di partenza dal centro matesino è previsto alle ore 16:17 per raggiungere Caserta alle 18:10. #IoSeguoTgr x.com