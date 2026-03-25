Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile | chi viene inserito chi escluso a cosa serve LO SPECIALE

Entro il 17 aprile, le scuole devono pubblicare le graduatorie interne di istituto per i docenti di ruolo, previste dalla normativa. Il dirigente scolastico ha 15 giorni di tempo per predisporre e rendere pubbliche le liste, che determinano l’assegnazione delle supplenze e le assegnazioni di ruolo. Le graduatorie indicano chi è incluso e chi escluso, in base ai criteri stabiliti.

Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità. Per il 2026 la data ultima è il 17 aprile. L'articolo Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo: chi viene inserito e chi viene esclusoLa graduatoria interna di istituto è un importante “documento” che viene predisposto annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto... Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprileLe graduatorie interne di istituto riguardano i docenti assunti a tempo indeterminato e servono per individuare eventuali docenti sovrannumerari. Tutti gli aggiornamenti su Graduatorie interne Temi più discussi: Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprile; Graduatorie Interne di Istituto 2026: Pubblicazione entro il 17 Aprile; Mobilità scuola 2026/2027: guida alle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario; Tabella punteggio graduatoria interna docenti: servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali. Graduatorie interne di istituto docenti: punteggio figli, continuità e preruolo. Cosa fareGraduatorie interne di istituto per organico anno scolastico 2026/27: punteggio figlio, continuità, pre ruolo. Cosa fare. orizzontescuola.it Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprileLe graduatorie interne di istituto riguardano i docenti assunti a tempo indeterminato e servono per individuare eventuali sovrannumerari. orizzontescuola.it L'anno 2013 è valutabile ai fini giuridici per la mobilità, la partecipazione ai concorsi e per l’individuazione dei docenti soprannumerari attraverso le graduatorie interne di istituto. Non ha alcuna valenza, invece, per quanto riguarda le progressioni stipendiali e - facebook.com facebook In corso l'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l'organico dell'anno scolastico 2026/27. Utilizzate soprattutto, ma non solo, per l'individuazione dei docenti sovrannumerari in caso di riduzione dei posti. x.com