Domani inizia l'ultima tappa della Coppa del mondo di sci alpinismo, in programma fino a domenica sulle nevi svizzere di Villars sur Ollon. La competizione rappresenta l'ultima delle tre gare che coinvolgono la atleta italiana Giulia Murada nella stagione in corso. La gara conclude così il circuito mondiale di sci alpinismo organizzato dalla ISMF.

Tra Giulia Murada e la Coppa del mondo generale di sci alpinismo, la Ismf World cup ski mountaineering, c'è solamente l'ultima tappa della kermesse, in programma da domani a domenica sulle nevi svizzere di Villars sur Ollon.La classificaLa campionessa valtellinese guida la graduatoria con 880. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sci alpinismo: tra Giulia Murada e la Coppa del mondo solo le ultime tre gare

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