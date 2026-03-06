Sci alpinismo | titolo europeo e prima vittoria in Coppa del mondo per Giulia Murada

Giulia Murada ha conquistato il suo primo titolo europeo e la prima vittoria in Coppa del mondo nello sci alpinismo, competendo a Shahdag. Questa mattina, sulle piste ghiacciate, ha ottenuto un risultato importante chiudendo entrambe le prove del weekend con successo. La atleta italiana ha dimostrato un’ottima preparazione e determinazione, portando a termine le gare con tempi che l’hanno premiata davanti agli altri concorrenti.

Nell'Individual race disputata questa mattina. Medaglia di bronzo per Alba De Silvestro L'atleta valtellinese, infatti, si è aggiudicata l'Individual Race valida per i Campionati europei e si è così laureata regina d'Europa di questa specialità. La Murada, al primo titolo continentale tra le Senior, ha tagliato il traguardo in 1.35'09" precedendo l'elvetica Marianne Fatton di più di 30" e ha così bissato la medaglia d'argento conquistata mercoledì nella Sprint Race. Nella gara Senior maschile, a conquistare il titolo europeo è stato lo svizzero Remi Bonnet, davanti al connazionale Thomas Bussard e all'austriaco Johannes Lohfeyer. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Sci alpinismo, Murada vince a Shahdag, è campionessa europea e vola in testa alla Coppa del Mondo: De Silvestro terzaLa valtellinese conquista il suo primo successo nel massimo circuito e il titolo continentale nell’individuale in Azerbaijan.

