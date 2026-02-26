Momenti clou Festival di Sanremo | spettacolo inclusione e grandi omaggi

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, si sono vissuti momenti di grande spettacolo e coinvolgimento. La scena si è animata con esibizioni che hanno unito musica e emozioni, mentre sul palco si sono alternati omaggi e temi di attualità. L’evento continua a essere un punto di riferimento per il pubblico, offrendo uno sguardo sulla società italiana attraverso performance e interventi.

La seconda serata del Festival di Sanremo ha confermato che l'Ariston è anche un luogo dove l'Italia si osserva, si racconta e talvolta si riconcilia con se stessa. Dopo l'esordio di martedì, la serata di ieri ha assunto un tono più disteso, collezionando numerosi highlights di spettacolo, commemorazione e impegno civile. Sul palco del Teatro Ariston, la conduzione di Carlo Conti ha lasciato che fossero i momenti clou a parlare, affiancato dalla presenza luminosa di Laura Pausini, che ha impresso un candore familiare alla serata. Accanto ai due padroni di casa, si sono alternati co-conduttori che hanno donato ritmo e varietà: da una parte Achille Lauro, con la sua estetica ricercata e l'attitudine camaleontica; dall'altro Pilar Fogliati, ironica e puntuale; infine Lillo Petrolo, che ha portato comicità e leggerezza.

