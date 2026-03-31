La sanità territoriale mostra segnali di rallentamento con ritardi significativi nell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico. Attualmente sono state aperte solo 66 case della comunità, pari al 3,9 per cento del totale previsto. Questa situazione evidenzia un avanzamento molto limitato rispetto agli obiettivi stabiliti.

Qualcuno direbbe che siamo ancora a ‘carissimo amico’: appena 66 case della comunità (3,9%) risultano pienamente funzionanti e solo 163 ospedali di comunità (27,4%) hanno attivato almeno un servizio, mentre il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) è ancora incompleto e poco utilizzato per il mancato consenso all’utilizzo dei dati, specie al Sud. Insomma, la riforma della sanità territorial e alimentata di fondi del Pnrr per avvicinare le cure ai cittadini procede troppo a rilento ed è ben lontana dall’essere realmente operativa. L’aggiornamento arriva dal monitoraggio dell’ Osservatorio Gimbe sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr in base ai dati di fine dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità del territorio al palo, ‘gravi ritardi’ anche sul fronte del fascicolo sanitario elettronico

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