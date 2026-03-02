Contributi anti-alluvione ancora ritardi La Regione paga col contagocce | Così ci vorranno oltre 4 anni

I contributi della Regione per l’acquisto e l’installazione di paratie anti-allagamento e altre attrezzature come valvole di non ritorno e pompe di sollevamento acqua continuano ad arrivare con ritardi significativi. Le autorità regionali hanno stimato che, con le attuali modalità di pagamento, potrebbero passare oltre quattro anni prima che tutti i fondi siano erogati. La situazione interessa diverse zone colpite da alluvioni recenti.

Cesena, 2 marzo 2026 – Continuano ad arrivare col contagocce i contributi della Regione per l'acquisto e l'installazione di paratie anti allagamento e altre attrezzature (valvole di non ritorno, pompe di sollevamento acqua.) per proteggere abitazioni, garage e negozi. Lo segnala Mauro Mazzotti, presidente del Comitato alluvionati e franati del Cesenate, agli associati: i soldi delle donazioni alla Regione sono spendibili dal 3 luglio 2023, un anno e mezzo fa; primo mandato di pagamento 80 domande evase, secondo 140, terzo 185, quarto 71 = 476! Le risorse destinate a questo scopo sono dieci milioni di euro e le domande presentate sono oltre 4.700, di questo passo serviranno oltre quattro anni per soddisfarle tutte.